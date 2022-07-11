Энергетики проводят расчистку трасс ЛЭП

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) при помощи специализированной техники проводят расчистку просек высоковольтных воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности.

В текущем году работы по очистке трассы механизированным способом с помощью двух мульчеров запланированы в Чурапчинском и Мегино-Кангаласском улусах.

В Чурапчинском улусе уже выполнена расчистка на линии 35 кВ «Чурапча-Чепара» – поросль убрана на площади около 56 Га. В данное время мульчер работает на трассах ЛЭП Мегино-Кангаласского улуса. По линии ВЛ 10 кВ «Норагана» обработано около 16 Га, по линии ВЛ 10 кВ «Балыктах» на сегодняшний день расчищено около 12 Га. Мульчер на данной линии будет действовать до конца июля.

«Работы по расчистке трасс линий электропередачи позволяют предотвратить лесные пожары и повреждения опор», – рассказал главный инженер ЦЭС Михаил Варейкис.