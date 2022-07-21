Энергетики проводят работы по замене провода на СИП

Энергетики Таттинского РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. продолжают работы по капитальному ремонту воздушных линий распределительных сетей классом напряжения 0,4-10 кВ в с. Усть-Татта Таттинского улуса.

На воздушной линии села напряжением 0,4 кВ уже установлено 317 опор, смонтировано более 14 километров магистрального провода СИП. В настоящее время ведутся работы по монтажу ответвлений к вводам в жилые дома.

Активно ведутся работы на линии 10 кВ «Поселок» с подстанции «Усть-Татта». На ней предстоит заменить 17 опор и протянуть 2,5 километра провода СИП.

«На сегодня по линии «Поселок» установлены все промежуточные опоры, ведутся работы по сборке и установке анкерных опор. Также будет выполнен капитальный ремонт комплектных трансформаторных подстанций «АЗС», «Почта», «Береговая» с заменой деревянного фундамента на металлический. Эти работы повысят надежность электроснабжения жителей села, удаленного от центра улуса», – отметил начальник Таттинского РЭС ЦЭС Айал Готовцев.