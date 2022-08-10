Энергетики проводят очистку от мусора территорий прилегающих к энергообъектам

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) регулярно проводят уборку территорий, прилегающих к энергообъектам от бытовых отходов, мусора и загрязняющих веществ, которые не только мешают проведению плановых и аварийно-восстановительных ремонтов, но и могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению.

Напоминаем, что несанкционированные свалки и бытовой мусор в охранной зоне энергообъектов запрещён и опасен. Горожане выбрасывают мусорные пакеты и прочие отходы, не донося их до специально отведенных для этого мест – мусорных баков. Скопившийся мусор превращается в свалку. Энергетикам приходится систематически заниматься уборкой на территориях вокруг подстанций, однако количество объектов, заваленных мусором постоянно увеличивается.

Данные факты приводят к задержке планового обслуживания и ремонтов, а в случае аварий, когда дорога каждая минута, мусор не позволяет оперативно получить доступ к оборудованию и начать восстановительные работы, что может стать причиной негативных последствий для всей системы энергообеспечения.

В практике энергетиков есть случаи возгорания стихийных свалок в непосредственной близости от опор воздушных линий и трансформаторных подстанций, что приводило к повреждению оборудования и кабельных линий.

Энергетики напоминают, что в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия и обращаются к гражданам и гостям нашего города с убедительной просьбой обратить внимание на состояние территорий вокруг энергообъектов. Не допускайте беспорядочного складирования твердых бытовых отходов, для этого существуют специально отведенные для этого места.