Энергетики проводят капитальный ремонт

Энергетики Центральных и Западных электрических сетей проводят капитальный ремонт

В рамках весенней ремонтной кампании и подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов силами энергетиков Центральных и Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) и подрядных организаций ведутся масштабные ремонтные работы на магистральных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и 35 кВ.

Большой объем работ выполняется персоналом Центральных электрических сетей в Центральных районах Якутии.

Так, в настоящее время энергетики Чурапчинского РЭС завершили первый этап работ на участке КВЛ 110 кВ «Майя – Чурапча». В рамках второго этапа на данной линии подрядная организация должна заменить 59 опор.

На территории Таттинского РЭС завершены запланированные на февраль-март работы на участке ВЛ 110 кВ Л-112 «Чурапча – Хандыга». По данной ЛЭП осуществляется электроснабжение потребителей Таттинского и Томпонского районов.

В Усть-Майском районе подрядная организация и персонал Эльдиканского РЭС проводят ремонтные работы на ВЛ 110 кВ Л-121 «ПП Кюпцы – Усть-Мая», на сегодня там заменена 51 опора. Также запланированы работы по замене опор на ВЛ 35 кВ Л-33 «Солнечный – Югоренок».

Силами подрядных организаций завершены запланированные на март работы на ВЛ 110 кВЛ-119 «Сулгачи – Эльдикан».

Бригады Покровского РЭС работают на ВЛ 110 кВ Л-113 «Табага – Мохсоголлох», где уже заменены приставки к 15 П-образным опорам.

Подрядная организация выполнила свою часть работ по капитальному ремонту ВЛ 35 кВ Л-46 «Асыма – Орто-Сурт», питающей Кептин, Орто-Сурт Горного улуса и Илбенге Вилюйского улуса, а также выполнила ремонтные работы на ВЛ 35(10) кВ Л-47 «Орто-Сурт – Кептин», заменив на двух линиях 68 опор. В настоящее время к работам на Л-46 «Асыма – Орто-Сурт» приступил персонал Бердигестяхского РЭС — в ближайшие дни на этой линии запланировано заменить 18 опор.

Персонал Томпонского РЭС и подрядная организация проводят ремонт линии Л-35-1К кВ «Хандыга – Крест-Хальджай».

Бригады Намского РЭС завершили ремонтные работы, запланированные на март на ВЛ 35 кВ «Кангалассы – Намская с отпайками», Центрального РЭС – на ВЛ 35 кВ «Радиоцентр – Намская».

В районах Западной Якутии ремонтные работы на магистральных воздушных ЛЭП ведут энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

Персонал Айхальского РЭС заменил 8 опор ВЛ 220 кВЛ-205, Л-206 «Айхал -ГПП-6» и 6 опор на Л-203 «КВГЭС – Айхал».

Энергетики Ленского энергорайона ведут работы на ВЛ 110 кВ «Городская – Дорожная с отпайкой на ПС Северная Нюя», «Городская — Ленская №1 с отпайкой на ПС Мурья», «Городская-Ленская №2 с отпайкой на ПС Мурья».

Бригады Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Вилюйского РЭС выполняют масштабные работы на ВЛ 110 кВ «Нюрба – Верхневилюйск» с отпайкой на подстанцию «Онхой», «Сунтар – Нюрба с отпайками», «Верхневилюйск – Вилюйск». До 4 апреля они должны заменить 3 АП-образных и 48 П-образных опор.

Персонал Мирнинского РЭС работает на ВЛ 110 кВ «Мирный – Заря».

Энергетики Сунтарского РЭС производят капитальный ремонт ВЛ 110 кВ «Сунтар –Тойбохой», «Тойбохой – Усун-Кель».

Бригады Нюрбинского РЭС работают наВЛ 35 кВ «Хампах – Малыкай».

Персонал Вилюйского РЭС заменил 14 опор на ВЛ 35 кВ «Верхневилюйск – Вилюйск».

Энергетики Верхневилюйского РЭС поставили 3 опоры на ВЛ 35 кВ «Далыр – Харбала», 1 опору – на ВЛ 35 кВ «Харбала – Ботулу».

Капитальный ремонт линий электропередачи выполняется и в городе Якутске.

Персонал Центрального РЭС приступил к ремонту распределительных сетей ВЛ 6/10 кВ, на которых будет произведена замена 451 опоры и более 80 км неизолированного провода на самонесущий изолированный провод СИП, наиболее прочный и надежный в условиях Севера. До конца марта будет заменено 70 опор и 13 км провода на линиях Л-УМ 2 и Л-ПОК, питающих часть улиц Автодорожная, Чернышевского, Покровский тракт 4 км, а также район Гимеина.

Все плановые работы в рамках ремонтной программы направлены на профилактику возникновений технологических нарушений и повышение качества электроснабжения жителей районов Якутии.

Для безопасного проведения ремонтных работ ежедневно вводится ограничение электроснабжения потребителей, согласованное с администрациями муниципальных образований и Ленским управлением Ростехнадзора. Временное ограничение электроснабжения – необходимая мера, принимаемая для безопасности потребителей и персонала, продиктованная требованиями производственной энергобезопасности и правилами охраны труда.

«Мы просим жителей районов с пониманием отнестись к временным ограничениям, без которых невозможно проведение ремонтных работ. Основной объем капитального ремонта ЛЭП мы выполняем в весенний период, т. к. с наступлением распутицы тяжелая специализированная техника, которая применяется в работах, не сможет добраться до труднодоступных участков. Единственное решение – выполнять ремонт в этот период года», — обращается к жителям районов Якутии генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.