Энергетики проводят капитальный ремонт электросетей «КВГЭС – Айхал»

Со второй декады мая 2019 года энергетики Западных электрических сетей (филиал ПАО «Якутскэнерго») проводят капитальный ремонт ВЛ 220 кВ Л-204 «КВГЭС – Айхал».

Ремонтные работы по замене траверс и укреплению деревянных опор выполняют три бригады Айхальского, Мирнинского и Ленского районов электросетей. Всего в работах задействованы боле 20 человек и 8 единиц спецтехники.

По состоянию на 11 июня, выполнено укрепление 54 промежуточных и 13 анкерных опор. Осталось укрепить 50 промежуточных и 4 анкерных опоры.

Ремонтные работы проходят в неблагоприятных погодных условиях штормовых ветров, снегопадов и на труднопроходимых участках линии, в каменистой и болотистой местности. Дополнительно работа осложняется оттаиванием грунта, из-за чего энергетикам и технике приходится работать в распутицу, что замедляет темпы работы.

«Несмотря на сложнейшие условия, энергетики упорно продолжают трудиться. По линии электропередачи Л-204 осуществляется электроснабжение посёлка Айхал Мирнинского района, где действуют промышленные объекты алмазодобывающей промышленности. Во время ремонта данной линии посёлок Айхал питается от двух ВЛ напряжением 220 кВ: Л-203 и Л-208», – отметил главный инженер ЗЭС Алексей АНИКИН.

По графику ремонтные работы на ВЛ 220 кВ Л-203 «КВГЭС – Айхал» должны завершиться до конца июня.

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.