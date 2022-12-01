Энергетики проводили на заслуженный отдых Светлану Лугинову

Коллектив АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) проводил на пенсию Ветерана энергетики, Почетного работника энергетики РС(Я), ведущего специалиста Группы документооборота Светлану Лугинову, ее трудовой стаж в энергетической отрасли составляет 31 год.

Вся жизнь Светланы Афанасьевны тесно переплетена с родной республикой. Родилась и выросла в селе Кобяй Кобяйского района, в 1985 году получила высшее образование в Якутском государственный университете, а большую часть своего трудового пути посвятила энергетике края.

В отрасль Светлана Лугинова пришла в непростое для энергосистемы и страны время – в 1991 году, начала с должности инженера отдела кадров в Якутской радиотехнической мастерской при «Якутскагропромэнерго». Спустя 3 года перешла в Северо-Восточные электрические сети АК «Якутскэнерго», где проработала секретарём-машинисткой, а с 1996 года – заведующей канцелярией. За трудовые достижения и профессиональные качества в 2003 году Светлана Лугинова была приглашена на вновь созданное предприятие – ОАО «Сахаэнерго», где был необходим ее цепкий ум и твердая хозяйская рука для проведения оперативной и качественной работы в системе делопроизводства.

Под чутким наставничеством Светланы Афанасьевны коллектив Группы документооборота и по сей день осуществляет разработку и внедрение новых технологических процессов в работе с документами, обеспечивает их отбор, учёт и архивное хранение. Светлана Афанасьевна пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди всех работников энергокомпании за четкость в работе, дисциплинированность, творческий подход, коммуникабельность и умение довести каждое начатое дело до его логического конца.

За долгие годы работы в системе, исключительную преданность избранному делу, в профессиональной копилке Светланы Лугиновой помимо большого количества благодарственных писем и почетных грамот Северных-электрических сетей АК «Якутскэнерго», АО «Сахаэнерго», ПАО «РусГидро», Министерства ЖКХ и энергетики РС(Я), Министерства энергетики РФ есть и почетные звания – Ветеран труда ОАО АК «Якутскэнерго» и Почетный работник энергетики РС(Я).

Как отметил генеральный директор Сахаэнерго Гаврил Алексеев, для него выход на пенсию аксакала предприятия стал неожиданностью. На торжественном мероприятии, посвященном выходу на заслуженный отдых Светланы Лугиновой, он сердечно поблагодарил ее за многолетнюю безупречную работу и весомый вклад в общее дело по обеспечению даже самых отдаленных и труднодоступных сел Севера и Арктики качественным электроснабжением.

Сама Светлана Афанасьевна планирует посвятить все свое свободное время родным и близким, а особенно внукам, которых у нее четверо – самому старшему 9 лет, а младшему – всего 7 месяцев.

Коллектив энергетиков от всей души поздравляет дорогую коллегу Светлану Лугинову и желает яркого и интересного заслуженного отдыха, крепкого здоровья и семейного благополучия!

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