Энергетики проверили свою готовность к прохождению паводка

В структурных подразделениях Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» проведены объектовые тренировки по безопасному прохождению паводка и отработке практических действий энергетиков при возможном подтоплении населенных пунктов и повреждении электроэнергетического оборудования.

В рамках учений отработаны действия руководящих лиц по организации мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с весенними паводками, отработан механизм оповещения персонала. Также проверена готовность сил и средств к ликвидации последствий от воздействия весеннего паводка — сбор личного состава и аварийно-восстановительных бригад, их снаряжение, укомплектованность необходимым оборудованием и инструментом, готовность технических средств.

По прогнозам гидрометеорологов, в этом году выше обычной вероятность заторов на реке Лене в пределах Ленского, Олёкминского, Хангаласского, Намского, Кобяйского районов и в Якутске, на реке Алдан в пределах Усть-Майского и Томпонского районов, на реке Амге в Амгинском и Таттинском районах и на реке Колыме в Среднеколымском районе. Опасность также представляют малые реки, ручьи и озера, которые могут выйти из берегов в населенных пунктах Горного, Чурапчинского и Таттинского районов.

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