Энергетики провели учения по ликвидации технологического нарушения на ВЛ «Майя-Чурапча»

В Центральных электрических сетях ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) прошли учения по ликвидации условного технологического нарушения на КВЛ 110 кВ «Майя –Чурапча». Энергетики отработали схему оперативных действий при возникновении нештатной ситуации на высоковольтных линиях.

По легенде учений в 10:30 произошло падение опоры на магистральной кабельной воздушной линии 110 кВ «Майя-Чурапча». Автоматическое повторное включение оказалось неуспешным. В результате технологического нарушенияэлектроснабжение былоограниченов заречных районах Центральной Якутии.

Дежурные диспетчераоперативно-диспетчерской службы сетевого предприятия в Центральном, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Таттинском, Томпонском, Амгинском и Эльдиканском районах электрических сетей сообща отработали комплекс мероприятий по скорейшему восстановлению электроснабжения.

В первую очередь было принято решение ввести в работу резервные источники – дизельные электростанции и по временной схеме восстановить электроснабжение потребителей. Постоянная схема была «восстановлена» после осмотра линии, который провели бригады энергетиков Чурапчинского и Майинского РЭС на специализированной технике. Энергетики обнаружили место условного повреждения и провели восстановительные работы. После их завершения, в 16:40,была восстановлена нормальная схема электроснабжения, а ДЭС выведены в резерв.

Во время тренировки персонал отработал навыки взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций, ведения оперативных переговоров, сбора и передачи информации о сложившейся ситуации, продемонстрировал слаженность действий и компетентность при проведении поиска места повреждения и организации восстановительных работ.

«Подобные противоаварийные тренировки мы проводим регулярно, поскольку они позволяют совершенствовать навыки взаимодействия между службами и смежными организациями, а отработка действий в ситуациях, приближенным к реальным, позволяет на практике закрепить знания работников», – прокомментировал главный инженер Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» Михаил Варейкис.