Энергетики провели консультации в Центре «Мои документы»

Специалисты ПАО «Якутскэнерго» провели консультации для потребителей в рамках Дня открытых дверей, организованного ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг РС(Я)». Мероприятие прошло в Центре «Мои документы» (ул. Аммосова, 18). Энергетики ответили на вопросы посетителей, касающиеся различных аспектов энергоснабжения. Специалисты энергокомпании подробно разъяснили особенности процедуры технологического присоединения к электрическим сетям для застройщиков, субъектов малого и среднего предпринимательства. Также были даны консультации по вопросам учета, начисления, оплаты потребленных энергоресурсов. В частности, потребителей интересовали вопросы урегулирования проблем задолженности, заключения договоров энергоснабжения по дачным участкам, передачи показаний приборов учета сезонных объектов, онлайн-способов оплаты и регистрации в личном кабинете на сайте «Якутскэнерго».

Фото: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго». Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».

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