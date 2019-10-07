Энергетики провели консультации в Центре «Мои документы»
Специалисты ПАО «Якутскэнерго» провели консультации для потребителей в рамках Дня открытых дверей, организованного ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг РС(Я)».
Мероприятие прошло в Центре «Мои документы» (ул. Аммосова, 18).
Энергетики ответили на вопросы посетителей, касающиеся различных аспектов энергоснабжения.
Специалисты энергокомпании подробно разъяснили особенности процедуры технологического присоединения к электрическим сетям для застройщиков, субъектов малого и среднего предпринимательства. Также были даны консультации по вопросам учета, начисления, оплаты потребленных энергоресурсов. В частности, потребителей интересовали вопросы урегулирования проблем задолженности, заключения договоров энергоснабжения по дачным участкам, передачи показаний приборов учета сезонных объектов, онлайн-способов оплаты и регистрации в личном кабинете на сайте «Якутскэнерго».
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