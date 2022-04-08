Энергетики проведут ремонтные работы на магистральной линии «Майя – Борогонцы»

Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) в целях улучшения качества электроснабжения в рамках капитального ремонта выполнят комплекс работ на кабельной воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ «Майя – Борогонцы».

С 11 по 14 апреля на данной магистральной линии энергетики Борогонского РЭС проведут установку 90 виброгасителей на опорах. Кроме того, специалисты проведут техническое обслуживание оборудования на подстанции 110 кВ «Борогонцы».

Во время производства плановых работ на линии, электроснабжение на территории Усть-Алданского улуса будет осуществляться от дизельной электростанции.

«Энергетики стараются провести ремонтные работы на удаленных участках линии в максимально сжатые сроки. В связи со сложной транспортной схемой на некоторых труднодоступных участках сделать это возможно только в весеннее время года», — отметил заместитель главного инженера ЦЭС Андрей Борисов.