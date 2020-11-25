Энергетики проведут прямой эфир на СТВ-радио

В четверг, 26 ноября, на СТВ-радио состоится прямой эфир по актуальным вопросам энергоснабжения.

Как урегулировать задолженность за коммунальные услуги, поставляемые ПАО «Якутскэнерго», как дистанционно заключить соглашение реструктуризации долга, кто может стать участником акции по списанию пени?

На эти и другие вопросы ответят главные специалисты Якутского отделения Энергосбыта Татьяна ШАРАФУДИНОВА и Дмитрий ПОПОВ.

Начало прямого эфира – в 12 час.15 мин. Вопросы можно задать во время передачи по телефону 42-84-44.