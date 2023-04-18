Энергетики проведут масштабную реконструкцию анкерной опоры

Энергетики проведут в Якутске масштабную реконструкцию анкерной опоры

20, 21, 26 и 27 апреля в Якутске в дневное время энергетиками Центрального РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» для проведения ремонтных работ будет отключена воздушная линия электропередачи ВЛ-6 кВ «Л-Борисовка». В эти четыре дня ограничения электроэнергии будут вводиться с 9:00 до 21:00 часов в микрорайоне «Борисовка-1», на 9-14 км Сергеляхского шоссе с прилегающими улицами и переулками, на 5-6 км Вилюйского тракта, а также частично на улицах Билибина и Три Сосны.

В связи с этими ремонтными работами 20 апреля с 9:00 до 12:00 ч. и 27 апреля с 19:00 до 21:00 ч. отключение электроэнергии будет производиться также в районе Хатын-Юряха. Такие ограничения вводятся для того, чтобы до летней оттайки грунта успеть произвести работы по выправке фундамента анкерной опоры №47 высоковольтной линии электропередачи ВЛ-110 кВ «ЯГРЭС – ЯГРЭС Новая». По данной линии электропередачи напряжением 110 кВ производится выдача электроэнергии от Якутской ГРЭС-2. Обе ГРЭС обеспечивают электроснабжение города Якутска и десяти Центральных улусов республики. Отключение линии электропередачи ВЛ-6 кВ «Л-Борисовка» производится для проведения ремонтных работ на анкерной опоре.

«В настоящее время наблюдается выдавливание свай анкерной опоры из грунта и в ходе ремонтных работ мы будем выравнивать их высоту», — сообщил главный инженер Центрального РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» Юрий Черепанов.

«Проживая в таком климатически суровом регионе, все жители республики в той или иной мере сталкиваются с таким процессом как движение грунта. И хоть свайные фундаменты меньше всего подвержены этому явлению, так как сваи забиваются до твердых слоев ниже глубины промерзания, выдавливание из грунта происходит и с такими надежными фундаментами, хорошо зарекомендовавшими себя в условиях криолитозоны. Просим потребителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, мы делаем всё возможное, чтобы минимизировать время ограничений», — подчеркивает главный инженер ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» Михаил Варейкис.

Временное ограничение электроснабжения — необходимая мера, принимаемая для безопасности потребителей и персонала, продиктованная требованиями производственной энергобезопасности и правилами охраны труда. Напомним, что все плановые ограничения согласовываются с муниципальными образованиями и Ленским управлением Ростехнадзора. С графиками ремонтных работ можно ознакомиться на сайте энергокомпании https://www.yakutskenergo.ru/ и на официальном телеграм-канале https://t.me/Yakutskenergo.

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