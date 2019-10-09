Энергетики проведут акцию для жителей Тюнгюлю

Энергосбыт Якутскэнерго проводит в четверг, 10 октября, акцию для жителей села Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса.

Специалисты Энергосбыта проконсультируют клиентов по вопросам начисления и оплаты электроэнергии, выполнят заявки потребителей на осмотр и опломбировку приборов учета. Желающие смогут зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Якутскэнерго.

По традиции, будет организована работа выездной кассы Энергосбыта.

Начало данных мероприятий – в 10.00.

Энергетики проведут и уроки энергобезопасности для школьников.

Также состоится подведение итогов акции «Заплати и подарок получи!», участниками которой являются добросовестные потребители, проживающие в с. Тюнгюлю.

Напомним, акция стартовала 1 августа и завершилась 30 сентября 2019 года. Она направлена на поощрение добросовестных потребителей, которые в срок предоставляют показания электросчетчиков и вносят платежи, а также на популяризацию личного кабинета на сайте Якутскэнерго.

Призы, среди которых сертификаты на оплату электроэнергии, электрические чайники, термпоспоты, будут разыграны при помощи компьютерной программы «Генератор случайных чисел» в двух номинациях:

• для потребителей, зарегистрированных в личном кабинете на сайте Якутскэнерго;

• для абонентов, не являющихся пользователями названного онлайн-сервиса.

Также поощрительные призы получат те, кто в день розыгрыша внесет плату за потребленную электроэнергию.

Положение об акции размещено на сайте «Якутскэнерго»: https://yakutskenergo.ru/privat_pers/share-pay-the-gift-get.php.

Розыгрыш призов акции начнется в 16.00.

Все мероприятия пройдут в социально-культурном центре «Эйгэ» с. Тюнгюлю (ул. Горького, 1/1). Начало мероприятия – в 16.00.

Информация о результатах розыгрыша призов будет размещена на сайте Якутскэнерго.

Справки по тел. контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, (4112) 498-498, а также Мегино-Кангаласского участка Якутского отделения Энергосбыта: (411-43) 47-383.