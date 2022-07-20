Энергетики прощаются с Виктором Гончаровым

Коллектив ПАО «Якутскэнерго» прощается с ветераном труда «Якутскэнерго», Заслуженным энергетиком Республики Саха (Якутия) Виктором Прокопьевичем Гончаровым. На днях он скончался на 59-м году жизни после продолжительной болезни.

Виктор Прокопьевич родился 8 августа 1963 года в п. Хандыга Томпонского района ЯАССР. Трудовая деятельность нашего коллеги в энергетике началась в декабре 1984 года, когда он устроился на Хандыгскую дизельную электростанцию. В Томпонском районе электрических сетей он проработал всю свою жизнь до выхода на заслуженный отдых.

Прошёл все ступени карьерного роста, работая дежурным машинистом, слесарем по ремонту двигателей внутреннего сгорания, машинистом двигателей внутреннего сгорания, электромонтером линий электропередачи и трансформаторных подстанций, электромонтером подстанций, электромонтером ДЭС, электромонтером по ремонту и обслуживанию ВЛ, мастером, старшим мастером, заместителем главного инженера, главным инженером и начальником Томпонского РЭС, завершив свой богатый трудовой путь на одном предприятии длинною в 36 лет.

За добросовестный труд, преданность избранному делу ему по праву присвоено звание Ветерана труда «Якутскэнерго», Заслуженного энергетика РС(Я), неоднократно вручались Почетные грамоты ЦЭС, Грамота Правительства РС(Я), благодарности.

В нашей памяти он навсегда останется добрым, рассудительным и отзывчивым человеком. Руководство и многотысячный коллектив ПАО «Якутскэнерго» выражают глубокое соболезнование семье и близким по поводу безвременного ухода из жизни горячо любимого мужа, отца, дедушки Виктора Прокопьевича Гончарова.

Скорбим вместе с вами!