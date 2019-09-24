Энергетики прощаются с ветераном отрасли

24 сентября в Якутске на 74-м году после тяжелой болезни ушел из жизни Михаил Петрович Арбузов, Заслуженный работник Минтопэнерго РФ и РАО «ЕЭС России», Почётный работник Якутскэнерго, ветеран энергетики и энергостроительства АК «Якутскэнерго», Заслуженный энергетик Республики Саха (Якутия).

Михаил Петрович родился 23 сентября 1946 года в г. Коркино Челябинской области, проработал в системе Якутскэнерго 40 лет, с 1969 по 2009 годы, начинал свою трудовую деятельность в энергетике специалистом службы ремонтов. Позже был начальником топливно-транспортной службы. Почти десять лет, с 1994 по 2003 годы, руководил Северо-Восточными электрическими сетями АК «Якутскэнерго», на базе которых в том числе и благодаря Михаилу Петровичу, было создано ОАО «Сахаэнерго». С 2003 по 2009 годы был в этой компании заместителем генерального директора по общим вопросам.

Михаил Петрович обладал большим профессиональным опытом, был общительным и жизнерадостным, заботливым человеком с открытой душой. Он очень любил свою работу, свою семью, дорожил и искренне гордился ими. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением коллег-энергетиков, отличался исключительной порядочностью. Михаил Петрович был настоящим хранителем добрых энергетических традиций, потому абсолютно закономерным было его избрание на должность первого председателя Совета ветеранов «Якутскэнерго» в 2015 году.

Многотысячные коллективы ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» выражают искренние соболезнования родным и близким Михаила Петровича. Добрая память об этом светлом человеке навсегда в наших сердцах. Скорбим вместе с Вами.