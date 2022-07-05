Энергетики продолжают вести восстановительные работы в Усть-Алданском улусе

Энергетики Борогонского РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» ввели в работу воздушные линии 6 кВ, отключенные ранее в результате ураганного ветра в с. Борогонцы.

Бригады энергетиков произвели осмотр воздушных линий 10 кВ «Борогонцы-1» и «Борогонцы-2», выявили и вывели поврежденные участки отходящих линий 0,4 кВ в ремонт и восстановили электроснабжение домов жителей районного центра Усть-Алданского улуса.

Шквалистым ветром было повреждено 8 опор ВЛ по линиям «Маягас» и «Борогонцы-2». Специалисты продолжают восстановительные работы. На помощь усть-алданским коллегам из Майинского РЭС прибыла дополнительная бригада в составе 5 человек.

После установки опор электроснабжение в селе будет восстановлено в полном объёме по постоянной схеме.