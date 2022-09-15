Энергетики продолжают устранять последствия шквалистого ветра в Якутске 

По состоянию на 8-00 часов 15 сентября работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» устранили большую часть нарушений в работе линий электропередачи столицы и пригородов республики. В вечернее и ночное время восстановительные работы проведены по улицам: Макаренко, Можайского, Кочнева, Генерала Измерова, Бекетова, Охлопкова, Б. Чижика, Б. Марлинского, П. Осипенко, Леваневского, Манчаары, Некрасова, Кржижановского, Мерзлотной, частично по Дзержинского, а также в селах Пригородное и Марха.

Всего 14-15 сентября в диспетчерскую службу поступило 110 заявок от потребителей Якутска и пригородов. В ночную смену в восстановительных работах было задействовано 4 бригады в составе 14 человек и 6 единиц техники. В настоящий момент работы ведутся в районе ГРЭС, микрорайоне Марха, 17 квартале, Сергеляхском шоссе и с.Маган.

«Сильный порывистый ветер создавал сложности и препятствовал работе персонала, проводимые на высоте, но несмотря на сложные условия бригады справились с поставленными задачами и продолжают работать», — прокомментировал начальник службы воздушных линий распределительных сетей Центрального РЭС Сергей Чуркин.

Напоминаем, что при обнаружении обрыва провода категорически запрещено приближаться, прикасаться и самостоятельно устранять причину. В случае обнаружения обрыва или провиса проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов необходимо сообщить о повреждении дежурному диспетчеру в оперативно-диспетчерскую группу Центрального РЭС ЦЭС по телефонам: 005, (4112) 21-55-68, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по номеру:(4112) 44-45-64.