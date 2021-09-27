Энергетики продолжают срочные работы в Намском улусе, где был совершён наезд на опору ЛЭП

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» продолжают восстановительные работы по ремонту опоры ЛЭП, пострадавшей в результате ДТП в Намском улусе.

В воскресенье, 26 сентября, в 19:35 водитель большегрузного автотранспортного средства совершил наезд на опору ВЛ 10 кВ Л-Мелиорация с ПС «Намская». В результате под ограничение электроснабжения попали потребители, проживающие в селе Искра и части села Намцы.

Энергетики Намского РЭС, незамедлительно выехавшие на место ДТП, в 22:20, после проведения первичных восстановительных работ, ввели линию в работу.

Сегодня, 27 сентября, восстановительные работы на линии и её дальнейший осмотр на наличие других повреждений продолжается. На период проведения необходимых мероприятий по устранению последствий наезда на опору ЛЭП, в селах Искра и Намцы в течение текущего дня будут вводиться временные ограничения электроснабжения. По завершению срочных восстановительных работ электроснабжение будет подано по нормальной схеме.

По факту наезда на опору ЛЭП энергетики составили акт расследования причин аварии, который направили в Отделение ГИБДД отдела МВД России по Намскому району.

Уважаемые якутяне!

Энергетики напоминают, что любые противоправные действия в охранных зонах могут стать причиной не только ограничений электроснабжения. Они могут причинить вред жизни, здоровью людей, повредить их имущество, повлечь нанесение экологического ущерба, а также стать причиной пожаров.

Любые противоправные действия, осуществляемые на территории охранной зоны, влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность.