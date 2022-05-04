04.05.2022
09:11
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Якутия

Энергетики продолжают ремонтные работы на магистральной линии «Майя –Чурапча»

Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) в целях улучшения качества электроснабжения в рамках капитального ремонта продолжают выполнять комплекс работ на кабельной воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ «Майя – Чурапча», питающей пять районов Центральной Якутии. 

Во время планового ремонта с 5 по 6 мая на территории Чурапчинского, Таттинского, Мегино-Кангаласского, Томпонского, Амгинского и Усть-Майского улусов энергетики заменят П-образные опоры.

Кроме того, в рамках ремонтной программы на воздушной линии напряжением 110 кВ «Хандыга – Джебарики-Хая» ряд опор переведут на металлические винтовые сваи.

Во время производства работ на линии электроснабжение будет осуществлено от дизельных электростанций.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
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