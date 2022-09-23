Энергетики присоединят к электрическим сетям жилой дом в 145 квартале

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) провели подготовительные мероприятия для подключения к электрическим сетям компании нового многоквартирного жилого дома на улице Клары Цеткин в городе Якутске. Конечные потребители получат доступ к электричеству после завершения работ на внутридомовой территории заявителя.

В девятиэтажном здании общей площадью около 8500 м2 будут располагаться как жилые, так и не жилые помещения. Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя составляет 165 кВт.

Специалисты сетевого предприятия выполнили подготовительные, строительно-монтажные работы по монтажу кабельной линии 0,4 кВ от действующей электроустановки: комплектной трансформаторной подстанции «Лаборатория» и произвели пуско-наладочные работы.

«В городе продолжается активная застройка жилищного фонда. Наша задача – системная работа по расширению электросетевой инфраструктуры. По данному объекту на сегодняшний день энергетики провели все необходимые мероприятия. Как только объект будет готов к технологическому присоединению, дом присоединят», — прокомментировал начальник службы технологического присоединения ЦЭС Егор Федоров.