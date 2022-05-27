Энергетики присоединились к городским субботникам и озеленению города

Работники Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) провели очередной субботник, а также высадили около 70 саженцев возле стелы предприятия в Мирном.

Главный указатель – 18-и метровая опора с логотипом филиала энергохолдинга появилась на Ленинградском проспекте у въезда на территорию ЗЭС в 2021 году, вызвав неподдельный интерес у горожан, о чем говорили множественные фотографии, появившиеся в мессенджерах и социальных сетях.

В этом году энергетики продолжили облагораживать территорию стелы. Предварительно убрав с площадки мусор, прошлогодние листья и сухую траву, они высадили там молодые берёзы и сосны.

Продолжаются и еженедельные субботники на территории Западных электрических сетей. Каждый четверг работники выходят на улицу, чтобы навести там порядок: покрасить бордюры, собрать мусор, привести в надлежащий вид газоны.

В год 60-летия главной энергокомпании республики деревья в прогулочной зоне ЗЭС были украшены расписными скворечниками, сделанными руками работников и их детей. Совсем скоро здесь появятся и яркие клумбы с цветами.

Эстетичный вид приобрели и производственные здания — два гаражных помещения теперь обшиты новым сайдингом.

«Каждый год наше предприятие, а также прилегающая к нему городская территория становятся всё уютнее. Всё это благодаря неравнодушию наших работников, которые всегда готовы взять в руки мусорные пакеты, садовый инвентарь, краску и потрудиться на благо общественного дела», — комментирует председатель молодёжного совета ЗЭС Сергей Самойленко.