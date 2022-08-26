26.08.2022
08:52
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Якутия

Энергетики присоединили к сетям «Визит-центр» участок Батамай

Специалисты центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершили работы по технологическому присоединению к сетям «Визит-центра» на участке Батамай Хангаласского района.

В настоящее время к ЦЭС подключен «Визит-центр» турбазы «Батамай», находящейся на левом берегу реки Лена в Хангаласском районе. При строительстве новой линии энергетики расчистили местность, установили 210 опор и использовали более 39500 метров провода. Также специалисты установили столбовую трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА.

«Процесс технологического присоединения объектов туризма – является своего рода нашим непосредственным вкладом в развитие отрасли в масштабах субъекта. Учитывая сложный рельеф и удаленность «Визит-центра», энергетики приложили максимум сил и ресурсов, завершили работы в срок», — отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

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