Энергетики приняли участие в акции «Помоги собраться в школу»

Энергетики Центральных электрических сетей и исполнительной дирекции ПАО «Якутскэнерго» в преддверии Дня знаний по доброй традиции оказали помощь тем, кто в ней особенно нуждается, приняв участие в благотворительной акции «Помоги собраться в школу».

Для воспитанников «Мохсоголлохского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей», «Республиканского социально-реабилитационного центра», «Хангаласского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних», детей, проходящих лечение в Детском отделении Якутского республиканского противотуберкулезного диспансера, ребят из малоимущих и малообеспеченных семей Промышленного округа Якутска энергетики собрали деньги, наборы канцелярских товаров, книги и обучающие пособия. Семьям коллег, которые в силу разных обстоятельств попали в трудную жизненную ситуацию, помогли с покупкой школьной формы и канцелярских товаров.

В нынешнем году накануне 1 сентября впервые по инициативе молодежного совета и профсоюза ЦЭС десять воспитанников подшефного Мохсоголлохского детского центра пригласили с экскурсией на Якутскую ГРЭС – электрическое сердце Центральной Якутии, — которой совсем скоро исполнится 50 лет. А после ребята совершили шоп-тур в магазин канцелярских товаров, где каждый смог купить школьные принадлежности на свой вкус.

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«Собрать ребенка к школе – довольно непростая задача. Но мы постарались сделать так, чтобы детям было действительно интересно и весело самим совершать покупки, выбирать из большого количества товаров именно то, что нравится, попробовать самостоятельно рассчитать финансовые затраты и распланировать свою потребность в школьных принадлежностях. Очень радует, что ответственно к работе с детьми относятся и молодые энергетики, которые сопровождали их и помогали выбирать канцелярские товары», – рассказала Елена Никитина, председатель профсоюза Центральных электрических сетей.

Стремясь быть социально-ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.