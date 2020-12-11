Энергетики приняли участие в акции «Подарите детям Новый год!»

Близится долгожданный праздник — Новый год. Все, а особенно дети, ждут в этот день чудес и исполнения заветных желаний. К сожалению, далеко не все дети встретят этот праздник в теплом семейном кругу и найдут под елкой новогодний подарок. По старой доброй традиции энергетики Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) в рамках общегородской благотворительной акции «Подарите детям Новый год» не дадут детям потерять веру в добро и чудо, подарив Республиканскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних проектор и экран, а также оказав материальную помощь.

«На станции традиционно ежегодно организуется сбор средств для приобретения новогодних подарков для воспитанников центра. Все мы понимаем в какой ситуации находятся его воспитанники, поэтому никто из работников станции не остается в стороне — все активно принимают участие. Мы и в предыдущие годы были частыми гостями центра, поэтому в курсе многих проблемных вопросов. Знали, что для организации работы центра необходим проектор, поэтому в нынешнем году, кроме материальной помощи, было решено подарить долгожданные проектор и экран. Надеемся, что этот подарок принесет пользу, а занятия станут еще интереснее», — отметила заместитель директора Якутской ГРЭС Василиса ВАСИЛЬЕВА.

В центре пребывают дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, находящиеся в социально опасном положении и подвергшиеся жестокому обращению, а также изъятые из кровных семей, родители которых уклоняются от их воспитания. Всего на учете в центре находятся более 400 семей и около 2000 детей.

«В период сложившейся эпидемиологической ситуации поддержка для центра и его воспитанников важна как никогда, — делится специалист по социальной работе Саския ПРИБЫЛЫХ .- Наш центр вот уже несколько лет тесно сотрудничает с Якутской ГРЭС. Выражаем огромную благодарность директору Руслану ИСХАКОВУ, председателю профсоюзного комитета Анне ЧАЩИНОЙ и всем работникам станции за постоянную поддержку. Спасибо за подарки и новогоднее настроение, подаренное детям».

Стремясь быть социально-ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.