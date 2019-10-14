Энергетики принесли клятву верности

В ПАО «Якутскэнерго» прошло торжественное посвящение в энергетики молодых специалистов, принятых на работу в компанию в 2018-2019 году. 23 новых сотрудника энергопредприятий, действующих в Центральном энергорайоне Якутии, принесли символическую клятву верности своей профессии.

Традиция напутствия новых работников, которые пришли в энергокомпанию сразу по окончании учебных заведений, родилась в 2016 году. С тех пор каждый год осенью энергетические новобранцы перед лицом ветеранов и руководителей своих предприятий проходят церемониал энергетического «крещения» и получают на память знаки молодых энергетиков с эмблемой компании. Еще 27 молодых специалистов, работающих в Западном энергорайоне, пройдут посвящение в ноябре в г. Мирный.

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Престиж работы в Якутскэнерго – крупнейшей энергетической компании самого большого по территории субъекта Российской Федерации – стабильно высок. 9 из 23 молодых специалистов, принесших в этот день клятву, окончили центральные вузы страны, однако работать предпочли в сложных климатических и инфраструктурных условиях Якутии.

По оценкам Республиканской федерации профсоюзов предприятия Якутскэнерго регулярно становятся победителями конкурса «Лучший социальный партнер». Так в 2018 году Якутская ГРЭС и исполнительная дирекция Якутскэнерго признаны победителями среди производственных и промышленных компаний, в 2017 году эту награду получила Якутская ТЭЦ.

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В энергетике задействованы высококлассные специалисты самых различных сфер, в структуре Якутскэнерго трудятся представители свыше 150 специальностей. Из более 10 000 сотрудников компании порядка 30% – молодые люди в возрасте до 35 лет.

В Якутскэнерго действует молодежное движение «Энергия», которое представляет интересы этой возрастной категории сотрудников, организовывает образовательные, командообразующие, спортивные, благотворительные и развлекательные мероприятия. Вовлекает энергетическую молодежь в активную производственную и социальную жизнь компании.

«Для энергетиков нет ничего важнее, чем, как поется в нашем гимне «нести людям тепло и свет». И мы передаем наши навыки, профессиональный и житейский опыт, чтобы и вы реализовали знания, полученные на учебе, на благо республики и страны. В компании много традиций, у нас сплоченный коллектив, везде и всегда мы работаем вместе, как в составе Группы РусГиро, так и в республике. Желаю вам быстро влиться в коллектив, достичь производственных успехов, чувствовать поддержку соратников и стать частью нашей большой дружной энергетической семьи», – напутствовала молодежь заместитель генерального директора Якутскэнерго Ирина Сысолятина.

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На посвящение в качестве зрителей по традиции пришли будущие энергетики – студенты образовательных учреждений Якутска – Физико-технического института Северо-Восточного федерального университета, Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина, Якутского промышленного техникума имени Т. Г. Десяткина, энергокласса школы №2. Эти учебные заведения являются давними партнерами компании в подготовке кадров. И ребятам было интересно проникнуться духом энергетического братства и сплоченности, характерного для Якутскэнерго.