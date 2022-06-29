Энергетики приглашают в путешествие на машине времени

Электрическое освещение от первой локомобильной электростанции обходилось якутянам в 4-6 раз дешевле керосиновых ламп. А первым энергообъектом, построенным по принципу полного импортозамещения стала в 1934 году Сталиногорская (ныне Новомосковская) тепловая электростанция, она работала целиком на оборудовании советского производства.

Эти и другие интересные факты об энергетике Якутии, России и мира собраны на интернет-странице якутскэнерго60лет.рф. Главная энергокомпания самого крупного региона страны к своему 60-летию дарит всем замечательную возможность расширить кругозор, отправившись в путешествие по более чем столетней истории: от появления электрического освещения в Якутске до ввода новейших солнечных электростанций в Верхоянье.

Биография компании Якутскэнерго полна уникальных фактов. И это не удивительно, ведь она обеспечивает светом и теплом республику с территорией в 3 млн. квадратных км, большая часть которой лежит в зоне вечной мерзлоты. Используя все виды генерации энергии кроме атомной, приливной и геотермальной. Количество беспрецедентных для мировой практики инженерных решений, внедренных в компании, с трудом поддается счету.

«Мы всегда уделяем большое внимание образовательным программам. И в год 60-летия задумали еще один энциклопедический проект, который будет интересен, как школьникам и студентам, так и взрослой аудитории. В нем страницы истории энергетики Якутии представлены в хронологическом порядке на фоне событий в России и мире. Причем связанные не только с жизнеобеспечивающей отраслью. И это создает многослойную картину, показывает, как во все времена был важен труд энергетиков, как он менял историю, создавая новые возможности для развития экономики и общества», – рассказал генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

Взяться за реализацию такого масштабного ретроспективного замысла по принципу «Намедни» путем отбора в рамках конкурсных процедур смогла дизайн-студия «Пилигрим». Ее авторы прекрасно знакомы с историей энергетики предприятий Дальнего Востока и успешно реализовали уже не один проект, отмеченный наградами различных региональных и федеральных конкурсов.

Лонгрид еженедельно прирастает новым историческим этапом. На сегодняшний день уже размещена информация о периодах с 1914 по 1961 годы. Погрузиться в познавательное историческое путешествие можно на сайте yakutskenergo.ru, кликнув в верхнем правом углу главной страницы на юбилейный логотип 60 лет Якутскэнерго, или набрав в браузере адрес якутскэнерго60лет.рф

Желаем увлекательного путешествия по страницам истории тепла и света!