Энергетики предупреждают об опасности!

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» напоминают о правилах энергобезопасности вблизи поврежденных или провисших проводов воздушных линий, соблюдение которых поможет уберечь от электротравм. В последнее время энергетики все чаще сталкиваются с ситуациями, когда целостность энергооборудования нарушают неосторожные автомобилисты или водители спецтехники. В таких ситуациях под воздействие тока может попасть не только сам нарушитель, но и окружающие.

Электрический ток не имеет вкуса, цвета и запаха, его невозможно увидеть или услышать. Получить удар током можно не только прикоснувшись к оголённому проводу, заземлённым предметам или корпусу устройства с неисправной электроизоляцией. Существует вероятность попадания под шаговое напряжение, возникающее в том случае, если провод с действующей линии электропередачи падает на землю. Если линия не отключена, то электроток продолжает спокойно течь и может оказать негативное влияние на любой объект, будь то человек, животное или автотехника. Опасность шагового напряжения уменьшается, если объект расположен на значительном удалении от оборванного провода.

Шаговое напряжение зависит от силы тока и удельного сопротивления материала, через который он проходит. Как правило, это грунт, и если он влажный, то это нужно принять во внимание, так как радиус действия значительно увеличивается. Особо опасной является зона в радиусе 5-10 метров от источника. Относительно безопасным является расстояние от оборванного провода до объекта в 20 метров.

Чем ближе расстояние к упавшему проводу, тем выше вероятность получения электротравмы. Сначала человек может почувствовать лёгкое покалывание, зуд или жжение, потом спазмы. Когда он падает на землю, то негативное воздействие электротока увеличивается, потерпевший начинает испытывать резкую боль, и всё может закончиться параличом.

Если вы оказались вблизи повреждённого или провисшего провода на расстоянии менее 8 метров, вам необходимо покинуть опасную зону растекания тока. Но бежать из опасного места категорически запрещено. Каждый, кто это сделает, рискует попасть под повторное напряжение. Безопасный выход подразумевает медленное передвижение, мелкими «семенящими» шажками, и такую «походку» принято называть «гусиным шагом», когда пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги. Помните, ноги от земли отрывать запрещено. Таким образом медленно нужно отойти как можно дальше от зоны поражения.

О любых неисправностях и опасных инцидентах в городе Якутске сообщайте в круглосуточную оперативно-диспетчерскую группу Центрального района электрических сетей ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» по телефонам: 005, +7(4112) 21-55-68. В улусах – в местный район электрических сетей.

Внимание!

Без согласования с предприятиями ПАО «Якутскэнерго» в охранных зонах строго запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства. Для его получения необходимо обратиться с письменным заявлением в местный район электрических сетей. В г. Якутске – в Центральный РЭС по адресу: пер. Энергетиков, 4.

Берегите себя и своих близких!