Энергетики поздравляют Льва Полятинского

Сегодня, 24 ноября, исполнилось 55 лет машинисту ДВС дизельной электростанции с.Куду-Кюель Олекминского РЭС АО «Сахаэнерго» Льву Львовичу Полятинскому. Из них 33 года он посвятил энергетике.

Он родился в 1965 году в с. Куокуй Кобяйского улуса. В Сангарском профтехучилище получил специальность «дизелист-моторист буровых установок» и несколько лет работал в совхозе.

В энергетику Лев Львович пришел в 1987 году. С тех пор менялись названия предприятий, проходили реорганизации, но суть всегда оставалась одна – нести свет в дома и социальные объекты жителей поселка.

Сегодня дизельная станция обеспечивает электроэнергией Киндигирский национальный наслег, расположенный в 180 км юго-восточнее райцентра на левом берегу реки Олекмы, в котором проживают около 400 человек. Для этого персонал предприятия работает круглосуточно, в несколько смен. Коллектив энергичный, сплоченный, каждый вкладывает в работу частичку себя.

Лев Полятинский является самым опытным работником Куду-Кюельской электростанции. Весь круг обязанностей он исполняет старательно, не разделяя дела на большие и малые. Выполняет порученное с должным качеством, поддерживая в работе стабильно высокую марку качества и мастерства. С особой теплотой он отзывается о своих начальниках и коллегах.

«Руководители нашего предприятия разных лет Леонид Макарович Кобыда, Николай Филиппович Алехин, Иван Александрович Кузаков всегда мыслили на перспективу. Благодаря им у нас появились новые технологии, хорошее оборудование, которые значительно улучшили условия труда и качество электроснабжения. Большое спасибо им за поддержку и внимание», – подчеркнул энергетик.

Лев Львович с женой Маргаритой Николаевной живут вместе более 30 лет – в любви и согласии, помогая друг другу. У них замечательные дети и внуки.

Энергетики искренне поздравляют Льва Львовича Полятинского с 55-летним юбилеем! Желают ему крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!