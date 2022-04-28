28.04.2022
08:45
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Культура

Энергетики поздравили родную Якутию праздничным концертом


В год 60-летия Якутскэнерго в актовом зале старейшей теплоэлектростанции республики, Якутской ТЭЦ, которой в этом году исполняется 85 лет, для ветеранов и работников компании свои таланты в песнях, танцах и поэтических произведениях раскрыли работники предприятий Якутскэнерго.
Поздравления с юбилеем республики прозвучали от руководства Якутскэнерго и директоров энергопредприятий.


Среди ярких номеров о родном крае была и презентация клипа ансамбля Якутской ГРЭС на песню Север. Ансамбль стал в декабре прошлого года победителем конкурса «Энергия голосов» компании РусГидро.
Финальным вдохновляющим аккордом стало общее исполнение гимна Якутскэнерго, которому, кстати, в этом году исполняется 10 лет.
Энергетики также посвятили свой концерт защитникам нашей страны, участвующим в специальной военной операции.

Источник: Пресс-служба ПАО «Якутскэнерго»
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