Энергетики поздравили мирнинских школьников с успешным окончанием учебного года

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» поздравили учащихся средней школы №8 (с углубленным изучением технологического профиля) в городе Мирном с успешным окончанием учебного года.

На «Овации» — ежегодной церемонии чествования лучших учащихся школы — заместитель директора ЗЭС по общим вопросам Светлана Мухаметова вручила 16 отличникам грамоты и подарки.

Она пожелала учащимся младших классов дальнейших успехов в учебе, старшеклассникам — определиться с выбором будущей профессии. Тех, у кого способности по техническим дисциплинам, призвала получить энергетическую специальность и прийти работать в «Якутскэнерго».

Руководство школы поблагодарило энергетиков за поддержку в деле обучения и воспитания детей, а также выразило надежду на дальнейшее сотрудничество.