Энергетики поздравили мам и малышей, рожденных в день 60-летия Якутскэнерго

Сегодня, 26 декабря состоялась торжественная выписка мам и малышей, рожденных 22 декабря, в День энергетика и 60-летия Якутскэнерго (входит в Группу РусГидро). Всего 31 ребенок — 20 мальчиков и 11 девочек, появились на свет в этот день в стенах Якутской республиканской клинической больницы и Национального центра медицины.

Первый раз такую акцию Якутскэнерго провело в 2014 году – в год 100-летия энергетики Якутии. Сейчас этим детям уже по 8 лет. И новорожденные, которые выписываются сегодня, тоже вливаются в большую энергетическую семью.

Перинатальный центр Национального центра медицины вот уже 3 десятилетия принимает роды, в том числе высокой сложности, у женщин со всей республики. Пять лет назад энергетики подключили к электрическим сетям и новый перинатальный центр ЯРКБ – передовой на всем Дальнем Востоке. За эти годы тысячи детей появились в светлых родовых залах, оснащенных современным энергоемким оборудованием.

«Я от всей души поздравляю семьи, которые стали еще полнее и счастливее в день 60-летия нашей компании. Пусть добрая энергетика нашего праздника сопровождает вас и ваших детей на протяжении всей жизни. Очень рад, что мы вносим вклад в укрепление демографии Якутии не только подключая к электрическим сетям новые родильные дома и обеспечивая надежное энергоснабжение жилья и организаций социальной сферы, но и таким приятным образом. Может быть, в будущем ваши дети тоже выберут профессию энергетика, чтобы нести свет и тепло в каждый дом. Я желаю вам здоровья и счастья, мира и благополучия», – обратился к виновникам торжества генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

Энергетики вручили мамам наборы средств для ухода за малышами, а также книгу «Сказки о солнце», выпущенную энергетиками для семейного цтения и недавно вошедшую в шорт-лист Общероссийской литературной премии им. В. К. Арсеньева.