Энергетики построили пешеходный мост

По просьбе жителей 202 микрорайона, для того, чтобы обеспечить им беспрепятственный доступ к остановке, энергетики Цеха ремонта основных средств собственными силами изготовили и установили пешеходный мост.

Это стало возможным после того, как в октябре текущего года специалисты Службы кабельных линий произвели замену специальных железобетонных лотков кабельных линий 6 кВ ТП «Школа 202 квартал» и ТП «125 квартал» вдоль улицы Хабарова.

По словам начальника СКЛ Александра Соловьева, прямое назначение железобетонных лотков с крышкой – защита кабельной линии от механических повреждений. Кроме того, подобная конструкция позволяет защитить кабельную трассу от неблагоприятных внешних воздействий и других факторов, способных повлиять на работоспособность энергообъекта.

В Якутске в этом году помимо лотков по улице Хабарова были отремонтированы лотки по улицам Губина, Петровского, а также в районе площади Победы.