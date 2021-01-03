Энергетики помогают сделать Новый год ярче

В самую волшебную пору – накануне Нового года коллектив ПАО «Якутскэнерго» обязательно участвует в благотворительных сборах и помогает социальным учреждениям создать праздник для детей, которые нуждаются в заботе и поддержке больше других.

Подарки от энергетиков для школы-интерната неслышащих

Работники исполнительной дирекции Якутскэнерго помогли сделать Новый год ярче для подопечных Якутской городской организации Всероссийского общества инвалидов, Республиканской специализированной коррекционной школы-интерната для неслышащих обучающихся, Республиканской специальной коррекционной школы №2 VIII типа, для детей из многодетных и неполных семей Промышленного округа Якутска, маленьких пациентов Детского отделения фтизиатрии, Абилитационного центра «Особый ребенок», Отделения восстановительного лечения и реабилитации №1 Детской городской больницы. Всего энергетики во главе с председателем профкома ИД Татьяной Рузмикиной передали в эти организации порядка 400 новогодних подарков. Поддержали энергетики и акцию «Коробка радости» по сбору средств на подарки для многодетных и малообеспеченных семей республики.

Подарки порадуют малообеспеченные семьи Промышленного округа

По инициативе генерального директора Алексея Стручкова коллектив энергетиков собрал деньги в помощь многодетной семье Костельнюк, оставшейся без крова и потерявшей маму в результате пожара в п. Марха в конце ноября. Накануне Нового года участники Молодежного объединения «Энергия» приобрели на эти средства большую стиральную машину и доставили подарок семье, временно живущей у родных.

Энергетики приобрели стиральную машину для семьи Костельнюк

Работники Якутской энергоремонтной компании, с Якутской ТЭЦ и исполнительной дирекции Якутскэнерго направили более 80 тысяч рублей на приобретение противопролежневых матрасов, памперсов, пеленок и других гигиенических средств для центра дневного пребывания детей с детским церелебральным параличом и тяжелыми неврологическими заболеваниямиё «Лучики света».

Подарки энергетиков для общества инвалидов

Работники Якутской ГРЭС подарили проектор и экран, а также сладкие подарки для воспитанников Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. А профсоюз Энергосбыта отправил детские развивающие игры для победителей конкурсов на «Елке желаний» в поселке Белькачи Усть-Майского района, а также для Центра помощи детям-сиротам «Берегиня», Республиканского центра содействия семейному воспитанию и организовал праздник для учеников коррекционной школы-интерната в селе Амга. Энергетики Каскада Вилюйских ГЭС помогли малообеспеченным семьям поселка Чернышевский порадовать детей сладкими подарками.

Профком ИД передал подарки для центра фтизиатрии

Работники Западных электрических сетей оказали помощь Сунтарскому и Олекминскому, Ленскому социально-реабилитационным центрам, центру «Харысхал», Вилюйскому детскому дому, многодетным и малообеспеченным семьям Вилюйского, Нюрбинского, Мирнинского районов. А профком Центральных электрических сетей традиционно поддержал свой подшефный Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в п. Мохсоголлох, детский реабилитационный центр в Якутске, Якутское региональное отделение Общества глухих, народный ансамбль «Одун».

Дети получили сладкие новогодние подарки от Якутскэнерго

«Оказывать благотворительную помощь тем, кто в ней нуждается – добрая традиция всего нашего коллектива. И работники энергокомпании рады поддержать организации, которые заботятся о детях. Очень важно, чтобы несмотря на сложности, выпавшие на долю этих детей в жизни, они не потеряли веру в добро. И став взрослыми, сами смогли творили его для окружающих», – рассказала заместитель генерального директора по корпоративному управлению и персоналу Якутскэнерго Ирина Сысолятина.