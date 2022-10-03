Энергетики получили государственные премии

Энергетикам Якутскэнерго присуждены государственные премии в области материального производства

Работа энергетиков ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) отмечена государственными премиями Республики Саха (Якутия) имени И. Е. Винокурова в области материального производства. Награды лауреаты получили из рук главы региона Айсена Николаева в ходе VI Международной конференции «Развитие возобновляемых источников энергии и низкоуглеродной энергетики на Дальнем Востоке России», прошедшей на днях в Якутске.

Высокой награды удостоены работники Центральных электрических сетей из службы технического обслуживания и ремонта: главный специалист Владимир Макаров и главный эксперт Михаил Николаев, а также главный эксперт отдела разработки программного обеспечения Управления информационно-технологического сопровождения исполнительной дирекции Сергей Фадеев.

Коллектив соискателей стал обладателем премии за разработку и внедрение единых фирменных нормативов, а также проекта по адаптации процесса диагностики технических объектов электроэнергетики с использованием мобильных устройств, повышающих производительность и качество труда.

На рассмотрение комиссии был представлен инновационный проект «Мобильный электрик», позволяющий производить полный цикл технических осмотров и замеров всех типов энергооборудования с применением мобильных устройств и ведения с их помощью отчетности в электронном виде.

Программный комплекс «Мобильный электрик», установленный на планшет, представляет собой электронный диагностический лист осмотра, в котором перечислены все возможные виды неисправностей, а также замеры технических параметров по каждому конкретному виду энергооборудования: воздушные и кабельные линии, трансформаторные или высоковольтные подстанции. С мобильного устройства информация с данными о проведенных осмотрах, замерах, координатах и фотоматериалы автоматически поступают в программный продукт 1С для дальнейшего анализа результатов и доступны с любого рабочего места на предприятии. Кроме того, имеется возможность обмена информацией с планшетом через мобильный интернет, благодаря чему у мастера появилась возможность направлять задания отдалённым участкам, либо командированному персоналу, не выходя из кабинета, и также удаленно получать результаты осмотров. В настоящее время мобильное приложение и программное обеспечение, разработанное по проекту, прошло тестирование и успешно внедрено на объектах энергокомпании.