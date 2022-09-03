03.09.2022
14:02
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Общество

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Удачном

Восстановительные работы велись в круглосуточном режиме.

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в городе Удачном, нарушенное 1 сентября из-за возгорания в городском коллекторе.

Напомним, что пожар повлек за собой отключение сразу нескольких линий электропередачи, без света остались почти 11 тысяч человек.

После ликвидации пожара персонал участка распределительных сетей АРЭС незамедлительно провел осмотр пострадавших линий электропередачи, оценил нанесенный ущерб и приступил к восстановительным работам. Огнем были повреждены несколько кабельных линий.

Восстановительные работы велись в круглосуточном режиме, 2 сентября в 23:02 на подстанции была введена в работу последняя ячейка и электроснабжение всех потребителей Удачного было полностью восстановлено. Ограничений электроснабжения нет.

Источник: ЯСИА

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