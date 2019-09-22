Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Сунтарском районе

Энергетики Западных электрических сетей полностью восстановили электроснабжение населенных пунктов Сунтарского района, прерванное 19 сентября 2019 года воздействием шквалистого ветра и мокрого снега.

Энергетики работали трое суток, не считаясь с погодой и расстояниями.

В результате их упорных действий все потребители запитаны. Ограничений населения нет.

В аварийно-восстановительных работах был задействован 21 человек из персонала Сунтарского РЭС и 6 единиц спецтехники, а также бригада из 6 энергетиков Нюрбинского РЭС с 2 единицами спецтехники.

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» — основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ, Западные и Центральные электрические сети, Энергосбыт. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» — 1 348,455 МВт, тепловая – 1613,231 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро вырабатывает три четверти электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций РусГидро составляет свыше 13 000 МВт; тепловая мощность – 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 100 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.