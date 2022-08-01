Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Сунтаре

Энергетики Сунтарского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» завершили восстановительные работы на воздушных линиях 0,4 и 6 кВ, поврежденных ураганным ветром в Сунтарском районе Якутии.

Энергетики провели осмотр пострадавших от стихии линий электропередачи, оценили нанесенный ущерб. Грозовой фронт с сильным ливнем и порывистым ветром до 25 м/с, который прошел в Сунтарском районе 29 июля 2022 года, повалил 31 опору ЛЭП, вывел из строя более 15 линий электропередачи классом напряжения 0,4 кВ и 7 линий 6 кВ.

В круглосуточном режиме в ликвидации последствий непогоды были задействованы 7 бригад распределительных сетей общей численностью 33 работника, а также 7 единиц спецтехники: буровая, автокран, автомобиль УАЗ – по две единицы и одна автовышка. К утру 30 июля им удалось восстановить электроснабжение большей части отключенных потребителей.

1 августа 2022 года в работу введена последняя повреждённая линия 0,4 кВ от КТП №189. На данный момент электроснабжение всех потребителей с. Сунтар восстановлено по постоянной схеме и в полном объеме. Ограничений нет.