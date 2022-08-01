Энергетики подключили Жатайскую станцию очистки сточных вод

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) в рамках инвестиционной программы присоединили к сетям сооружения по очистке канализационных сточных вод в поселке Жатай.

В результате проведенных работ, электроэнергией обеспечены инженерные сооружения, очищающие сточные воды. Заявленная производительность станции составляет 3000 м3 воды в сутки. Потребляемая мощность объекта составляет 223,1 кВт.

Для подключения объектов к электрическим сетям выполнено строительство воздушной линии 6 кВ протяженностью 0,55 км, кабельной линии 6 кВ 0,07 км. Установлена и введена в работу комплектная двухтрансформаторная подстанция мощностью 400 кВА, произведен монтаж устройств защиты от атмосферных перенапряжений, переносного заземления и ограничителя перенапряжения.

«Данная станция имеет высокую социальную значимость для столицы республики, комфорта ее жителей и экологической безопасности. Мы ведем системную работу по технологическому присоединению новых объектов к электрическим сетям. За 7 месяцев 2022 года мы уже подключили более 60 объектов образования и здравоохранения, сельского хозяйства и жилых комплексов. С начала года выполнено 2919 договоров техприсоединения мощностью 69,290 МВт», – сообщил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.