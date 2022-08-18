Энергетики подключили кислородные станции крупных больниц Якутска

Специалисты Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершили работы по технологическому присоединению пяти кислородных станций в лечебных учреждениях Якутска и Мегино-Кангаласского улуса.

Так, в настоящее время к ЦЭС подключены кислородные станции Якутской республиканской клинической больницы, Республиканских больниц №№ 1, и 3 и Мегино-Кангаласской ЦРБ. Также на днях будет запитана аналогичная станция Республиканской больницы № 2. Они осуществляют производство кислорода медицинского назначения и доставляют его пациентам.

Станции оснащены электрогенераторами общей мощностью 1540 кВт. Для их подключения к электрическим сетям энергетики проложили более 3200 метров кабеля, установили 20 опор линий электропередачи. Кроме того, в Якутске возвели комплектную трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами мощностью по 1000 кВА каждый, которая питает электроэнергией 8 кислородных генераторов общей мощностью 920 кВт.

«Подготовительные мероприятия и технологическое присоединение объектов здравоохранения всегда на особом контроле у энергетиков. Слаженная и оперативная работа наших специалистов по подключению к сетям медицинских объектов в прямом смысле жизненно необходима и очень ответственна», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.