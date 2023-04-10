Энергетики подключили к сетям новый микрорайон для многодетных семей

Энергетики ЗЭС подключили к сетям новый микрорайон для многодетных семей в г. Мирном

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) обеспечили электроснабжение нового жилого микрорайона в г. Мирном.

Для этого энергетики службы технологического присоединения обеспечили строительство воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 и 10 кВ, общей протяженностью 3283 метра, установили 89 опор ЛЭП и протянули 6,57 км самонесущего изолированного провода, а также построили и запустили в действие новую двухтрансформаторную подстанцию общей мощностью 2500 кВА.

В рамках реализованного проекта 72 участка, выделенных под строительство индивидуальных жилых домов семьям, имеющим трех и более детей, полностью обеспеченны электроэнергией.

Для каждого из участков был выполнен монтаж узлов учета электрической энергии с автоматической передачей данных, которые дают возможность потребителю в режиме онлайн следить за текущим уровнем потребления электрической энергии.

«Специалистами ЗЭС в срок проведены все необходимые работы по подключению к электросетям. Строительство воздушных линий и установка двухтрансформаторной подстанции позволят жителям нового микрорайона не сталкиваться с перебоями в подаче электроэнергии и получать качественные услуги. Сейчас мы продолжаем работать над благоустройством», — комментирует директор МКУ «УЖКХ» МО «Город Мирный» Евгений Болдуев.

Ежегодно энергетики ЗЭС заключают порядка 1300 договоров на технологическое присоединение потребителей. К сетям подключаются новые частные и многоквартирные жилые дома, объекты сельского хозяйства, здания производственного, социального и спортивного назначения, а также важнейшие объекты инфраструктуры Западной Якутии.