Энергетики подключили к электрическим сетям новый спортивный комплекс

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) подключили новый физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем и бассейном, расположенном в микрорайоне Марха в Якутске.

Для присоединения комплекса к электрическим сетям специалисты предприятия провели работы по строительству и монтажу кабельной и воздушной линий 0,4 и 6 кВ общей протяженностью 4,9 км, а также новой трансформаторной подстанции «ФОК» мощностью 2 000 кВА.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств спортивного комплекса составляет 912,72 кВт. В здании общей площадью 6 000 м2 метров разместятся каток с искусственным льдом, два плавательных бассейна, залы для сухого плавания и разминки.

«Якутскэнерго уделяет большое внимание подключению социально значимых объектов. Специалисты сетевого предприятия провели комплексную работу: выстроены новые линии, смонтирована электроустановка. Завершена врезка линии в схему электроснабжения и выполнено подключение подстанции по постоянной схеме», — прокомментировал генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.