Энергетики подключили к электросетям новые объекты Мегино-Кангаласского улуса

Энергетики Майинского РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) подключили к электрическим сетям жилой дом, конебазу и ферму в местности «Хаханнах үрэҕэ» села Табага Мегино-Кангаласского улуса.

Для подключения этих объектов к электрическим сетям выполнено строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью более 10 км и 0,4 кВ — 0,045 км, установлена трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ мощность 63 кВА. Также выполнен монтаж устройств защиты от атмосферных перенапряжений, переносного заземления и ограничителя перенапряжения.

«В будущем собственник планирует расширить производство и построить новые сельскохозяйственные объекты», – рассказал главный инженер Майинской РЭС Сергей Антипин.

«Якутскэнерго ведет системную работу по подключению новых потребителей. Это важное условие для развития товаропроизводства в республике, в частности для предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса», – отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго Алексей Стручков.