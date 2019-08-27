27.08.2019
12:17
70
Экономика
Энергетики ответят на вопросы потребителей
В четверг, 29 августа, на СТВ-радио состоится прямой эфир по актуальным вопросам энергоснабжения.
В радиопередаче участвуют начальник Якутского отделения Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» Валентина Ильинова и специалист отдела по претензионной деятельности Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» Алексей Заровняев.
Вопросы можно задать во время прямого эфира по тел. 42-84-44.
Начало передачи – в 12 час. 15 мин.
Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».
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