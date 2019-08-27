Энергетики ответят на вопросы потребителей

В четверг, 29 августа, на СТВ-радио состоится прямой эфир по актуальным вопросам энергоснабжения. В радиопередаче участвуют начальник Якутского отделения Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» Валентина Ильинова и специалист отдела по претензионной деятельности Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» Алексей Заровняев. Вопросы можно задать во время прямого эфира по тел. 42-84-44. Начало передачи – в 12 час. 15 мин.

Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».

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