Энергетики ответили на вопросы потребителей в прямом радиоэфире

На «СТВ-радио» состоялся очередной прямой эфир по актуальным вопросам энергоснабжения. На вопросы радиослушателей ответили начальник Якутского отделения Энергосбыта Якутскэнерго Валентина Ильинова и начальник отдела претензионной деятельности Энергосбыта Нюргуяна Куприянова. Вела передачу журналист Ольга Хохлачева. Основными темами передачи стали вопросы, связанные с погашением задолженности за потребленные энергоресурсы, заключением соглашений о рассрочке выплаты долга, способах передачи показаний счетчиков, оплаты коммунальных услуг и др. Также энергетики рассказали об акциях, которые проводит для населения энергокомпания. Запись передачи размещена на сайте Якутскэнерго: https://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/video-in-detail.php?ELEMENT_ID=36079321. Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».

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