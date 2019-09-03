Энергетики ответили на актуальные вопросы

Специалисты Энергосбыта Якутскэнерго приняли участие в прямом эфире на СТВ-радио.

Почему необходимо передавать показания приборов учета электроэнергии, как заключить соглашение реструктуризации долга, какие акции проводит Якутскэнерго по поощрению добросовестных потребителей на эти и другие вопросы жителей Якутска и пригородов ответили начальник Якутского отделения Энергосбыта Валентина Ильинова и специалист отдела претензионной деятельности Энергосбыта Алексей Заровняев. Вел передачу журналист Данила Ленский.

Разговор, который состоялся в радиоэфире, касался самых разных аспектов учета, начислений и оплаты потребленных энергоресурсов. В частности, специалисты Энергосбыта разъяснили особенности перехода собственников и нанимателей жилья в многоквартирных домах на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями, вопросы, связанные с досудебным урегулированием споров, и других коммунальных услуг, поставляемых Якутскэнерго.

Полная запись прямого эфира размещена на сайте «Якутскэнерго»: https://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/video.php