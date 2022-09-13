13.09.2022
20:12
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Якутск

Энергетики отработали все заявки, поступившие от населения

Энергетики завершили работы по восстановлению электроснабжения Якутска Отработаны все 510 поступивших в эти дни заявок от горожан. Электричество подано во все дома, сообщил заместитель министра ЖКХ и энергетики Дмитрий Шувалов. Электроснабжение в ряде домов Якутска было прервано 8 сентября в результате порывистого ветра. К работам оперативно приступили бригады Центральных электрических сетей.

«За период ликвидации последствий ураганного ветра в оперативно-диспетчерскую группу Центральных ЭС поступило 510 заявок. На сегодняшний день все восстановительные работы завершены», — сказал Дмитрий Шувалов. Всего на восстановительные работы привлекались 13 бригад в составе 52 человек, 16 единиц техники. Было выявлено 253 дефекта, сообщает тгк @YakutiaOpershtab

Фото: тгк @YakutiaOpershtab
Источник: тгк @YakutiaOpershtab
Один комментарий на «Энергетики отработали все заявки, поступившие от населения»
  1. горожанин 13.09.2022 20:23

    В каком месте смеяться? Периодически по городу в разных районах не света, бригады по ремонту наверно прилетают с Марса или ….

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