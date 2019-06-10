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Энергетики отработали Спартакиаду трудовых коллективов на «5»

С 7 по 9 июня команда «Энергия» Саха (Якутского) республиканского объединения общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» приняла участие в IV Спартакиаде трудовых коллективов РС(Я).

Команда показала красивый результат: 5-е место и 50 баллов. Как 50 герц – частота биения энергетического сердца электростанций – частота переменного тока в электросети.

«Очень важно, что наша команда объединяет энергетиков со всех концов республики. От Тикси и Чокурдаха до Нерюнгри, – отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго», народный депутат РС(Я) Александр Слоик. – Республиканская спартакиада – мероприятие очень сплачивающее. Оно показало, на что способны наши работники, какие они разносторонние, позитивные и целеустремленные. Наши спортивные традиции и активная жизненная позиция энергетиков заслуживают глубочайшего уважения. И я от души поздравляю и благодарю всех своих коллег-участников соревнований за достойные результаты».

«Это уже четвертая спартакиада, в которой мы принимаем участие, – прокомментировал председатель С(Я) РО ОО «Всероссийский Электропрофсоюз» Константин Фаткулин. – И мне очень приятно отметить, что «Энергия» всегда показывала честную игру, без подставных игроков, без легионеров. Наши победы – самые настоящие и от того еще более ценные. Спартакиада трудовых коллективов Якутии – это всегда очень серьезная борьба, и с каждым разом уровень спортивного мастерства ее участников повышается. Соревноваться с учителями физической культуры, действующими спортсменами – задача не из легких. Но во многих видах спорта энергетикам удалось показать высочайшие результаты. Даже соперники по достоинству оценили наши силы».

В копилке достижений «Энергии» целая россыпь драгоценных металлов.

Награды за плавание вольным стилем на всех дистанциях. Два «серебра» в заплывах на 25 и 50 метров заработали машинист насосных установок Нерюнгринской ГРЭС ДГК Ирина Анисимова и специалист Управления производственного контроля и охраны труда Екатерина Кристопчук. Мужчины завоевали две «бронзы»: на 50 метров — ведущий специалист группы планирования энергопотребления Энергосбыта Сергей Тихомиров, на 100 метров — электрослесарь цеха тепловой автоматики измерений ЯТЭЦ Александр Киров.

В смешанной эстафете по плаванию вольным стилем 4 по 50 метров наша команда уверенно заняла 2 место. 

В легкой атлетике чемпионом на дистанции 3 000 м стал машинист-обходчик котельного оборудования Нерюнгринской ГРЭС ДГК Роман Щетников. 

Второй результат в мужском забеге на 400 метров показал машинист ГТУ Якутской ГРЭС Николай Охлопков.

«Серебро» в копилку «Энергии» добыла специалист отдела материально-технического снабжения НГРЭС Галина Кличук.

Шикарным выступлением порадовала женская команда по армспорту. Все четыре наши девушки стали абсолютными чемпионками. 

В весе до 60 кг – экономист группы расчетов электроэнергии Энергосбыта Ольга Тарасова,

до 65 кг – бухгалтер Теплоэнергосервиса Наталья Карпенко,

до 80 кг – инженер программист Теплоэнергосервиса Алена Попова,

свыше 80 кг – изолировщик Якутской ТЭЦ Юлия Тимофеева.

Среди мужчин 

2 место завоевал слесарь-ремонтник углекислотного цеха ЯТЭЦ Вадим Строев (до 75 кг),

3 место – мастер по ремонту электрооборудования ЯГРЭС Рашид Нургантин (до 70 кг),

3 место – техник-энергетик Энергосбыта Андрей Закаляпин (до 85 кг).

Отлично выступила в соревновании спортивных семей замечательная скромная, но очень позитивная семья Епанчиных с Якутской ТЭЦ. Геннадий работает на станции мастером участка технической эксплуатации, а Анастасия – электромонтером релейной защиты и автоматики измерений. Вместе с дочкой Светой по сумме трёх этапов (туризм, настольный теннис и лёгкая атлетика) они заняли призовое 3 место!

Новым видом в программе спартакиады стал компьютерный спорт. Открытием для всех был талант специалиста Отдела претензионной деятельности Энергосбыта Алексея Колесова – он завоевал 1 местом в игре «FIFA-2019».

В гиревом спорте не было равных нашей прекрасной Ирине Анисимовой, которая не только отлично плавает. В весе до 63 кг он выполнила 190(!) подъемов гири в 24 кг. 

В двоеборье в весовой категории +95 кг 3 место занял машинист Чокурдахской ДЭС Сахаэнерго Николай Антонов. Он совершил 42 толчка и 150 рывков.

А среди шашистов порадовал электромонтер Чурапчинского РЭС Центральных электрических сетей Виктора Пермякова. Кандидат в мастера спорта, игравший на второй доске, в личном зачете набрал 6,5 очка и занял 3 место.

Хорошие результаты показали наши спортсмены и во всех остальных видах. Волейбол мужской и женский, мини-футбол, баскетбол, шахматы, настольный теннис, перетягивание каната и еще одна новинка спартакиады – фитнес-аэробика – во всех этих дисциплинах энергетики достойно защитили честь Электропрофсоюза. 

Через 4 года V республиканская профсоюзная олимпиада, безусловно, соберет не меньшее число участников по самым разным видам спорта. И к этому событию впору начинать готовиться уже сейчас. «Энергия», вперед!

Источник: Пресс-служба ПАО «Якутскэнерго»
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