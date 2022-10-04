04.10.2022
10:30
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Экономика

Энергетики осмотрели ЛЭП с высоты птичьего полета

Специалисты Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) в рамках технического обслуживания провели верховой осмотр линий электропередачи при помощи квадрокоптера. Данный вид осмотра позволяет сократить трудозатраты и выполнить визуальное обследование большого объёма сетей за короткий промежуток времени.

При помощи дрона на территории Чурапчинского и Усть-Майского улусов осмотрено 11 магистральных линий электропередачи напряжением 35 и 110 кВ и порядка 300 опор.

«Осмотры, которые персонал проводит с земли, не всегда позволяют в полной мере оценить состояние всех элементов воздушных линий электропередачи, поэтому мы дополняем их верховыми. К тому же при помощи беспилотного летательного аппарата у нас есть возможность за максимально короткое время охватить большую протяженность линий и оценить состояние объектов, к которым порой затруднительно подойти вплотную из-за труднодоступности местности», — отметил главный инженер ЦЭС Михаил ВАРЕЙКИС.

Фото: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

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