Энергетики осмотрели ЛЭП с высоты птичьего полета

Специалисты Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) в рамках технического обслуживания провели верховой осмотр линий электропередачи при помощи квадрокоптера. Данный вид осмотра позволяет сократить трудозатраты и выполнить визуальное обследование большого объёма сетей за короткий промежуток времени.

При помощи дрона на территории Чурапчинского и Усть-Майского улусов осмотрено 11 магистральных линий электропередачи напряжением 35 и 110 кВ и порядка 300 опор.