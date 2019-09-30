Энергетики оперативно восстановили электроснабжение в пригороде Якутска

Специалисты Центральных электрических сетей в полном объеме восстановили электроснабжение потребителей в пригороде Якутска, прерванное по причине технологического нарушения.

30 сентября в 14:56 в результате технологического нарушения на ПС 110/35/10 кВ «Радиоцентр», под ограничение попали ПС 35 кВ «Жатай» и ПС 35 кВ «Хомустах».

Энергетики незамедлительно приступили к восстановительным работам, и уже в 15:48 запитали ПС «Хомустах», в 16:21 – ПС «Жатай».

В 18:59 электроснабжение потребителей от подстанции «Радиоцентр» было полностью восстановлено. Причины технологического нарушения устанавливаются.