Энергетики окажут благотворительную помощь

ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) является активным и постоянным участником благотворительной и общественной деятельности в регионе, выступает социальным партнером в организации значимых для Якутии спортивных и культурных мероприятий, оказывает финансовую поддержку детским творческим и спортивным коллективам, клубам и различным студиям.

За счет благотворительных средств Якутскэнерго в год 60-летия компании планирует закупку дорогостоящего медицинского оборудования для Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины и других медучреждений, поддержку в обновлении материально-технической базы социальных организаций, учреждений образования, культуры, вузов и ссузов, а также учреждений для детей-сирот (будут приобретены спортивные комплексы для двух детских площадок). Предусмотрены в благотворительной программе средства для фонда празднования 100-летия образования ЯАССР.

Якутскэнерго поддержит развитие природного парка «Ленские столбы», экологические проекты по реаклиматизации бизонов и журавлей в Якутии.

В коллективе Якутскэнерго сильны спортивные традиции. И в популяризации активного здорового образа жизни среди детей и взрослых, развитии спорта в Якутии энергокомпания оказывает помощь спортивным федерациям, школам, клубам, физкультурно-оздоровительному комплексу «Каскад» в п. Чернышевский, выступает партнером в организации крупных спортивных соревнований, которые проводятся в республике.

Благотворительные акции «Помоги собраться в школу» и «Самая яркая елка» также получат поддержку благотворительной программы энергетиков, кроме того, работники энергокомпании ежегодно организовывают сбор собственных средств для этих акций.

«Мы оказываем помощь сферам образования, здравоохранения, культуры и спорта, защите экологии, поддерживаем социальные учреждения и организации, благотворительные фонды, НКО и нуждающихся граждан. Якутскэнерго входит в состав 14 попечительских советов учреждений данных направлений. В год 100-летия родной республики мы с особой теплотой и гордостью помогаем в претворении плана юбилейных мероприятий. Но независимо от дат благотворительная деятельность Якутскэнерго системна и нацелена на комплексное развитие инфраструктуры региона и улучшение качества жизни в Якутии», – отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

Стремясь быть социально ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.